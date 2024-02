Кілька років тому блогери вже показували пародію на трек "Холодок". Він належить білоруському співаку Мевл, який працює з російським лейблом LEGALYMUSIC.

Варварук і Верба зробили кавер на російську пісню

Композиція та відеоробота до неї з'явиться у мережі 14 лютого. У інстаграм-сторіс блогерів чутно, що основна вокальна мелодія залишилась такою, як в оригінальній композиції. Хоча деякі інструменти в "мінусі" змінили. Тож користувачі почали припускати, що блогери придбали права на пісню у лейблу LEGALYMUSIC. Він зареєстрований у країні-агресорці та сплачує податки у російський бюджет.

Натомість сам Дмитро ствердив, що жодних прав на виконаня треку у росіян, він з Юлею не купував. Тому що це за словами блогера, оригінальна композиція зі схожим американським мотивом. Варварук також закликав людей припинити слухати російську музику.

Ніхто не вирішив переспівувати російську пісню. Це оригінальний трек, який має схожий мотив Vengaboys – We like to Party!. З цього треку, гурт SEREBRO Mi mi mi вкрало, а потім вже білорус Мевл собі зробив. Ті, хто впізнають мотив одного Мевла, моя порада: переставайте слухати російські треки,

– сказав він.

Також Дмитро зазначив, що у відео буде інформація про збір для українських військових.

