Виконали улюблені хіти: Святослав Вакарчук здивував виступом разом з YAKTAK на Atlas United 2024

22 липня 2024, 09:53
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Джерело:

Atlas United

Atlas United 2024 об'єднав двох різних артистів – лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та молодого виконавця YAKTAK.

У неділю, 21 липня, відбувся завершальний день музичного фестивалю Atlas United 2024. На Aurora Stage виступав український виконавець YAKTAK, а до нього долучився лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

До слова Постріл у спину: MELOVIN влаштував перформанс на сцені Atlas United і нагадав про полонених

Співаки разом виконали свої хіти – пісні "Я на небі" та "Уночі". Святослав Вакарчук поділився, що прийшов на захід послухати виступ артиста, й не сподівався, що й сам вийде на сцену. 

Святослав Вакарчук і YAKTAK на одній сцені: відео

Виступи українських зірок на Atlas United 2024

  • Христина Соловій зі сцени вшанувала пам'ять Ірини Фаріон. Співачка зазначила, що мовознавиця закохувала в українську ідентичність та була винятковою особистістю
  • "Бумбокс" виступив як хедлайнер у перший день Atlas United 2024. Це перший концерт гурту в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
  • Артем Пивоваров влаштував епічний трюк з гітарою під час виконання треку "Очі".
  • MELOVIN презентував нову пісню та влаштував перформанс з бутафорним пострілом, нагадавши про цивільних та військових полонених.

Автор: Марія Касій