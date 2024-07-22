В воскресенье, 21 июля, состоялся завершающий день музыкального фестиваля Atlas United 2024. На Aurora Stage выступал украинский исполнитель YAKTAK, а к нему присоединился лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.
К слову Выстрел в спину: MELOVIN устроил перформанс на сцене Atlas United и напомнил о пленных
Певцы вместе исполнили свои хиты – песни "Я на небі" и "У ночі". Святослав Вакарчук поделился, что пришел на мероприятие послушать выступление артиста, и не надеялся, что и сам выйдет на сцену.
Святослав Вакарчук и YAKTAK на одной сцене: видео
Выступления украинских звезд на Atlas United 2024
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- MELOVIN презентовал новую песню и и устроил перформанс с бутафорским выстрелом, напомнив о гражданских и военных пленных.