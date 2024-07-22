У неділю, 21 липня, відбувся завершальний день музичного фестивалю Atlas United 2024. На Aurora Stage виступав український виконавець YAKTAK, а до нього долучився лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.
До слова Постріл у спину: MELOVIN влаштував перформанс на сцені Atlas United і нагадав про полонених
Співаки разом виконали свої хіти – пісні "Я на небі" та "Уночі". Святослав Вакарчук поділився, що прийшов на захід послухати виступ артиста, й не сподівався, що й сам вийде на сцену.
Святослав Вакарчук і YAKTAK на одній сцені: відео
Виступи українських зірок на Atlas United 2024
- Христина Соловій зі сцени вшанувала пам'ять Ірини Фаріон. Співачка зазначила, що мовознавиця закохувала в українську ідентичність та була винятковою особистістю
- "Бумбокс" виступив як хедлайнер у перший день Atlas United 2024. Це перший концерт гурту в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
- Артем Пивоваров влаштував епічний трюк з гітарою під час виконання треку "Очі".
- MELOVIN презентував нову пісню та влаштував перформанс з бутафорним пострілом, нагадавши про цивільних та військових полонених.