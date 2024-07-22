У неділю, 21 липня, відбувся завершальний день музичного фестивалю Atlas United 2024. На Aurora Stage виступав український виконавець YAKTAK, а до нього долучився лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Співаки разом виконали свої хіти – пісні "Я на небі" та "Уночі". Святослав Вакарчук поділився, що прийшов на захід послухати виступ артиста, й не сподівався, що й сам вийде на сцену.

Святослав Вакарчук і YAKTAK на одній сцені: відео

Виступи українських зірок на Atlas United 2024