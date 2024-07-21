MELOVIN виступив на музичному фестивалі Atlas United 2024 – його концерт відбувся 20 липня на Main Stage. Виконавець представив свою нову пісню "Убиваєш мене".

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Співак влаштував перформанс під час презентації треку. Він постав у чорних шкіряних штанах і білому лонгсліві з пов'язками, що імітують медичні бинти. Наприкінці виступу MELOVIN обернувся спиною до публіки, а у нього начебто влучила куля.

Артист додав, що цей бутафорний постріл – ніщо у порівнянні з тим, як живуть цивільні та військові полонені. На його думку, зараз побутові проблеми починають переважати, а тому у деяких питаннях слід використовувати резонанс.

Тому тут мені байдуже: хай пишуть негативні коментарі, хай називають мене ким завгодно, але люди будуть говорити про “Азов”! Ми маємо докласти зусиль, аби повернути додому наших людей. Дякую за можливість нагадати важливе,

– висловився MELOVIN.

Виступ MELOVIN на фестивалі: відео

Цікаво, що минулий виступ MELOVIN на фестивалі Atlas теж був важливим для артиста. У 2021 році він здійснив камінг-аут.