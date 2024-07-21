Христина Соловій під час свого виступу на музичному фестивалі Atlas United 2024 висловилася про Ірину Фаріон. Вона зауважила, що інші згадки про неї починаються зі слів "якою б не була Ірина Фаріон". Співачка прокоментувала, якою, на її думку, була мовознавиця.

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Я хочу сказати вам, вона була такою, якою ми самі боїмося собі дозволити бути. Вона любила українську ідентичність у собі так, і закохувала в неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна пам'ять Ірині Фаріон,

– сказала артистка зі сцени.

Христина Соловій про Ірину Фаріон: відео

Загибель Ірини Фаріон