Музичний фестиваль Atlas United стартував у п'ятницю, 19 липня. У перший день хедлайнером був український гурт "Бумбокс", що виступив на Main Stage.

До слова Закохувала в українську ідентичність, – Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон на Atlas United

Це перший виступ колективу з початку повномасштабного вторгнення.

Знаємо, як сильно всі сумували за особливими виступами "Бумбокс", тож раді були бачити щирі посмішки під сценою,

– прокоментували організатори фестивалю.

"Бумбокс" на сцені Atlas United / Фото з інстаграму фестивалю

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабної війни гурт "Бумбокс" виступив у Варшаві у серпні 2022. Колектив за час вторгнення виступав лише з благодійними концертами за кордоном.

Андрій Хливнюк зізнавався, що йому бути артистом легше, ніж військовим. Коли він перебуває за кордоном, то відчуває, ніби займається другорядними справами. Але музикант зауважив, що культурна робота теж є важливою.