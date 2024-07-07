Де зараз Святослав Вакарчук, який виховує двох дітей та шкодує про своє політичне минуле

Фронтмен рок-гурту "Океан Ельзи", який давно вважається легендою української сцени, уже 30 років продовжує тримати планку серед інших виконавців. Вакарчук став автором багатьох вічних хітів, які просто неможливо забути.

Вакарчук народився у травні 1975 року в місті Мукачево, що на Закарпатті, однак дитинство та юнацькі роки пройшли у Львові. Святослав відвідував уроки гри на скрипці, а в школі був активним учасником театральних постанов і навіть брав участь в КВК. Детальніше про життя знаменитості та де він зараз – читайте в матеріалі Show 24.

Може зацікавити Геній української сучасності: де зараз Сергій Жадан, який був у стосунках із Христиною Соловій

Молоді роки та поява ОЕ

Після закінчення школи юнак вирішив вступити на фізичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Після цього здобув і другу вищу освіту за фахом економіста міжнародника. Цікавий факт, що Вакарчук залишив свій слід у науковому житті та здобув ступінь кандидата наук.

Святослав Вакарчук з батьком / Фото "РБК-Україна"

Зазначимо, що його уже покійний батько Іван Вакарчук понад 17 років був ректором Львівського університету, а з 2007 по 2010 – міністром освіти та науки України.

1994 рік став знаменною датою в житті Святослава, адже тоді було створено гурт "Океан Ельзи". Цікаво, що спочатку колектив мав іншу назву – "Клан тиші".

Згодом команда переїздить до Києва та у 1998 році випускає дебютний альбом та кліп "Там де нас нема", який справив на аудиторію колосальне враження.

"Океан Ельзи" – Там де нас нема: дивіться відео онлайн

За час існування гурту, декілька разів мінявся склад компанії, однак незмінним виконавцем залишається Вакарчук. ОЕ упродовж стількох років продовжують триматись на плаву популярності.

У свій час, зробивши ставку на українську мову, Святослав не прогадав, адже він пролив світло на те, що наша мова нічим не гірша, за інші, а публіка з радістю підспівує найкращі хіти навіть за межами України. До слова, у 2014 році на виступ гурту на "Арені Львів" прийшли понад 40 тисяч людей.

Вакарчук також має три авторські проєкти, які створені окремо від гурту ОЕ. Останній вийшов у 2021 році під назвою "Оранжерея". Пісні значно відрізняються від тих, які виконує рок-гурт. Мабуть, так зірка намагається показати ще одну частинку своєї ліричної душі. Трек "Оберіг" сьогодні збирає чимало прихильників у тіктоці, а користувачі навіть присвятили окремий тренд під згадану пісню.

"Оберіг" | Святослав Вакарчук проєкт "Оранжерея": слухайте онлайн

Політична діяльність

Наприкінці 90-х років Вакарчук вирушив у турне на підтримку кандидата в президенти Леоніда Кучми. У 2004 році під час Помаранчевої революції фронтмен ОЕ підтримав Віктора Ющенка та на майдані виконав пісню "Вставай", яка стала другим гімном після державного.

"Океан Ельзи" – Вставай (виконання під час Помаранчевої революції): дивіться відео онлайн

Уперше до Верховної Ради співак потрапив від партії "Наша Україна – народна самооборона", однак протримався у лавах депутатства всього лиш рік.

У 2019 році Вакарчук повернувся до політичної кар'єри вже із власною партією "Голос". Але менше, ніж за рік діяльності, знову склав мандат, аргументуючи, що він вже виконав свою місію.

Цього року Святослав зробив заяву, що більше ніколи б не хотів повертатись до політичного життя. Він вважає, що не виправдав очікування людей, які за нього голосували.

Думаю, що у свій час зробив велику помилку… Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити й стати тими, ким вони є, створити нове середовище, відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть уособлено вкласти свої мрії, бажання і решту,

– сказав виконавець.

Особисте життя

У студентські роки Вакарчук познайомився з Лялею Фонарьовою. Дівчина була стилісткою, яка відповідала за імідж учасників ОЕ, а згодом навіть стала артдиректоркою.

Фонарьова молодша від Святослава на два роки. Заради нього вона розлучилась із львівським бізнесменом Володимиром Тарасюком, від якого має доньку Діану. Співак, своєю чергою, прийняв дівчинку за рідну дитину. Попри те, що пара тривалий час будувала сімейне життя, музикант не поспішав офіційно узаконювати стосунки, адже вважав, що не бачить у цьому сенсу. Однак у 2015 році пара заявила, що узаконила свої стосунки.

Святослав Вакарчук з ексдружиною і дочкою / Фото з інстаграму співака

Однак у 2021 році співак приголомшив звісткою — їхні з Лялею дороги розійшлися. Жодна зі сторін так і не назвала конкретної причини чому так сталось.

Я безмежно вдячний їй за понад 20 років, які ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу дочку Діану. Вдячний за все, – написав Вакарчук.

Того ж року у Святослава народився син Іван від продюсерки Євгенії Яцути, яка ще у 2018 році знімала кліп для "Океану Ельзи". До слова, жінка була заміжня й виховувала доньку з продюсером Денисом Соніним. Вона покинула чоловіка заради співака.

Святослав Вакарчук та Євгенія Яцута / Колаж 24 Каналу

За рік у пари народилась донька Соломія. Виконавець зізнавався, що рідко бачиться з дітьми та дружиною через постійні поїздки.

Свого часу, коли Вакарчук сидів у тренерському кріслі на шоу "Голос країни", йому приписували роман зі співачкою Христиною Соловій. Але дівчина запевнила, що окрім робочих стосунків, у них більше нічого не було.

Соловій була помічницею Вакарчука в одному із сезонів "Голосу країни"/ Фото з інстаграму співачки

Де зараз Святослав Вакарчук

З початком повномасштабного вторгнення музикант виявив бажання вступити до лав ЗСУ. Однак у військкоматі йому сказали продовжувати робити те, що він вміє найкраще. Від того часу Вакарчук почав їздити на фронт із виступами до наших захисників і людей, які постраждали від російської агресії.

Святослав бере участь у благодійних заходах, а команда збирає гроші на допомогу для ЗСУ. 23 лютого 2024 року гурт "Океан Ельзи" презентував нову пісню та кліп "Відповідь". Зазначимо, що це перша робота команди з 2022 року, що вийшла до других роковин повномасштабного вторгнення.

"Океан Ельзи" – Відповідь: дивіться відео онлайн

Вакарчук разом з ОЕ зараз перебуває в турі містами України та інших держав. Цього року команда відзначає 30-річчя з моменту заснування. 12 жовтня відбудеться ювілейний концерт у Палаці Спорту, у Києві. Команда також готує реліз англомовного альбому та українського альбому до осені цього року.