Артист підкреслив, що більше не хотів би у своєму житті займатися політичною діяльністю, бо те, що він робить зараз, є максимально ефективним і корисним. Святослав навіть перепросив перед українцями.
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Чому Вакарчук попросив вибачення
Артист вважає, що не виправдав очікування людей, які за нього голосували. Все через те, що недооцінив рівень сподівань людей на конкретну особистість у політиці.
Думаю, що у свій час зробив велику помилку… Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити й стати тими, ким вони є, створити нове середовище, відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть уособлено вкласти свої мрії, бажання і решту,
– сказав виконавець.
Тепер, зізнається Вакарчук, за це йому дуже болісно всередині.
Що відомо про політичне минуле лідера "Океану Ельзи"
- Наприкінці 90-х років Вакарчук вирушив у турне на підтримку кандидата в президенти Леоніда Кучми. Пізніше він брав участь у Помаранчевій революції 2004 року, підтримавши Віктора Ющенка.
- Після виборів співак взяв на себе роль радника президента з питань культури, а також працював послом доброї волі ООН.
- У 2007 році Святослав прийняв рішення піти у велику політику, ставши народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". У Верховній Раді він був членом Комітету з питань свободи слова та інформації. Однак вже у 2008 році політик подав у відставку.
- Згодом фронтмен ОЕ був активним учасником Революції Гідності.
- Вже у 2019 році він представив власну партію "Голос", з якою пішов на парламентські вибори. "Голос" увійшла в опозицію до "Слуги народу".
- Водночас на пресконференції, що відбулася в Маріїнському парку 11 червня 2020 року, Святослав Вакарчук оголосив, що йде у відставку з посади народного депутата.