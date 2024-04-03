Артист підкреслив, що більше не хотів би у своєму житті займатися політичною діяльністю, бо те, що він робить зараз, є максимально ефективним і корисним. Святослав навіть перепросив перед українцями.

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Чому Вакарчук попросив вибачення

Артист вважає, що не виправдав очікування людей, які за нього голосували. Все через те, що недооцінив рівень сподівань людей на конкретну особистість у політиці.

Думаю, що у свій час зробив велику помилку… Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити й стати тими, ким вони є, створити нове середовище, відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть уособлено вкласти свої мрії, бажання і решту,

– сказав виконавець.

Тепер, зізнається Вакарчук, за це йому дуже болісно всередині.

Що відомо про політичне минуле лідера "Океану Ельзи"