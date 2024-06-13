Композиція Вакарчука – "Оберіг" підкорює романтичні та сентиментальні душі в тіктоці. Уже тисячі відео стали частинкою чогось цінного та непересічного. Що це за тренд, читайте далі в матеріалі Show 24.

До теми Буде дуже гаряче: підривайте літо під танцювальну пісню Дуа Ліпи

Насправді це один із найпростіших, але водночас один із найглибших трендів. Усе що потрібно зробити, так це обрати гарну повчальну цитату. Наприклад: "Живи вже, бо ніколи не знаєш яка фотографія буде останньою" або "Щоб не помилитись із вибором, завжди обирай себе". Можна також використати рядки із пісні.

Тоді створюєте гарний відеоряд чи то зі своїми світлинами, чи фотографіями квітів, полів, заходу сонця. Додаєте уривок пісні зі словами:

"Не бери сумного, не бери до голови

Не зважай, все переживи

Не кажи нікому, як воно тебе пече

Журба най в море потече".

І завдяки такому простому алгоритму дій, ви станете частиною прекрасного тренду.

Що відомо про пісню

Трек вийшов у межах окремого авторського проєкту Святослава Вакарчука під назвою "Оранжерея" у березні 2021 року, створеного окремо від гурту "Океан Ельзи".

"Оберіг" | Святослав Вакарчук проєкт "Оранжерея": дивитись відео онлайн

Авторство належить Вакарчуку. Пісня записувалась у супроводі джазових музикантів, окремих учасників ОЕ та навіть вперше долучили вокалістку.