Вперше за довгий час гурт "Океан Ельзи" на чолі з фронтменом Святославом Вакарчуком потішив шанувальників новою піснею. Зворушлива композиція підіймає тему війни та складного шляху до перемоги.

До слова Святослав Вакарчук відвідав захисників на фронті: зворушливі фото

Нова робота "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук зізнався, що це особлива пісня для гурту "Океан Ельзи". Це також перший трек колективу з 2022 року.

"Відповідь" – вона про біль і пам'ять. "Відповідь" – вона про довічну вдячність. "Відповідь" – вона про складний і довгий шлях до Перемоги. Вона про запитання "скільки ще?…" і про відповідь, яку кожен точно може знайти у своєму серці,

– описують композицію музиканти.

Чорно-білий кліп на пісню знімав режисер Макс Сметана у Києві в Будинку звукозапису Українського радіо. У ньому зображені учасники гурту та оркестр.

"Океан Ельзи" – "Відповідь": дивіться відео онлайн

Шанувальники вже діляться своїми враженнями після прослуховування композиції. Мало не кожного пісня зворушила до мурах та сліз і зачепила почуття.

"Мурашки по шкірі. Одна з найкращих пісень. Дякую вам, хлопці, за вашу творчість. Це щось неймовірне";

"Без сліз слухати не можливо. Дуже Вам дякую! Як же хочеться миру, на всій нашій Землі";

"Це геніально! Ви круті на весь світ! Обожнюю до мурашок";

"Пісня зачепила за живе, прослуховуючи її, змусила плакати! Ця пісня не для танцю чи співів на забаві. Ця пісня для кожної сім'ї, пісня для побратимів, пісня для патріотів і небайдужих, пісня про саму Україну про те, які лихоліття вона зараз переживає";

"Дуже потужна, душевна пісня... Нічого собі. Шановні українці, будь ласка, будьте сильні... Багато любові та підтримки з Німеччини!";

"Супер! Тільки прокинувся, і тут нова пісня улюбленого гурту. Дякую! Не зупиняйтеся".

Скоро фанів чекатиме альбом

У жовтні цього року гуртові "Океан Ельзи" виповниться 30 років. З цієї нагоди колектив готує до випуску новий альбом (або навіть два) – про це Святослав Вакарчук писав ще тогоріч.

Востаннє фани "Океану Ельзи" чули новинки ще у липні 2022 року, коли вийшла їхня потужна робота "Квіти мінних зон", а до цього – "Місто Марії". Також у травні 2023 Святослав Вакарчук створив дует з виконавицею KOLA – композиція "Коли ми двоє" стала улюбленою для багатьох.