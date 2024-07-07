Вакарчук родился в мае 1975 года в городе Мукачево, что на Закарпатье, однако детство и юношеские годы прошли во Львове. Святослав посещал уроки игры на скрипке, а в школе был активным участником театральных постановок и даже участвовал в КВН. Подробнее о жизни знаменитости и где он сейчас – читайте в материале Show 24.

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Молодые годы и появление ОЭ

После окончания школы юноша решил поступить на физический факультет Львовского университета имени Ивана Франко. После этого получил и второе высшее образование по специальности экономиста международника. Интересный факт, что Вакарчук оставил свой след в научной жизни и получил степень кандидата наук.

Святослав Вакарчук с отцом / Фото "РБК-Украина"

Отметим, что его уже покойный отец Иван Вакарчук более 17 лет был ректором Львовского университета, а с 2007 по 2010 – министром образования и науки Украины.

1994 год стал знаменательной датой в жизни Святослава, ведь тогда была создана группа "Океан Эльзы". Интересно, что сначала коллектив имел другое название – "Клан тишины".

Впоследствии команда переезжает в Киев и в 1998 году выпускает дебютный альбом и клип "Там де нас нема", который произвел на аудиторию колоссальное впечатление.

"Океан Эльзы" – Там де нас нема: смотрите видео онлайн

За время существования группы, несколько раз менялся состав компании, однако неизменным исполнителем остается Вакарчук. ОЭ на протяжении стольких лет продолжают держаться на плаву популярности.

В свое время, сделав ставку на украинский язык, Святослав не прогадал, ведь он пролил свет на то, что наш язык ничем не хуже, других, а публика с радостью подпевает лучшие хиты даже за пределами Украины. К слову, в 2014 году на выступление группы на "Арене Львов" пришли более 40 тысяч человек.

Вакарчук также имеет три авторских проекта, которые созданы отдельно от группы ОЕ. Последний вышел в 2021 году под названием "Оранжерея". Песни значительно отличаются от тех, которые исполняет рок-группа. Видимо, так звезда пытается показать еще одну частичку своей лирической души. Трек "Оберіг" сегодня собирает немало поклонников в тиктоке, а пользователи даже посвятили отдельный тренд под упомянутую песню.

"Оберіг" | Святослав Вакарчук проект "Оранжерея": слушайте онлайн

Политическая деятельность

В конце 90-х годов Вакарчук отправился в турне в поддержку кандидата в президенты Леонида Кучмы. В 2004 году во время Помаранчевої революции фронтмен ОЭ поддержал Виктора Ющенко и на площади исполнил песню "Вставай", которая стала вторым гимном после государственного.

"Океан Эльзы" – Вставай (исполнение во время Помаранчевої революции): смотрите видео онлайн

Впервые в Верховную Раду певец попал от партии "Наша Украина – народная самооборона", однако продержался в рядах депутатства всего лишь год.

В 2019 году Вакарчук вернулся к политической карьере уже с собственной партией "Голос". Но меньше, чем за год деятельности, снова сложил мандат, аргументируя, что он уже выполнил свою миссию.

В этом году Святослав сделал заявление, что больше никогда бы не хотел возвращаться к политической жизни. Он считает, что не оправдал ожидания людей, которые за него голосовали.

Думаю, что в свое время сделал большую ошибку ... Я не осознавал, что мой подход к политике, когда ты приходишь для того, чтобы помочь другим людям себя проявить и стать теми, кем они есть, создать новую среду, отличается от ощущения большинства людей, для которых нужен конкретный человек, в которую они хотят олицетворенно вложить свои мечты, желания и остальное,

– сказал исполнитель.

Личная жизнь

В студенческие годы Вакарчук познакомился с Лялей Фонаревой. Девушка была стилисткой, которая отвечала за имидж участников ОЕ, а впоследствии даже стала арт-директором.

Фонарева моложе Святослава на два года. Ради него она развелась со львовским бизнесменом Владимиром Тарасюком, от которого имеет дочь Диану. Певец, в свою очередь, принял девочку за родного ребенка. Несмотря на то, что пара длительное время строила семейную жизнь, музыкант не спешил официально узаконивать отношения, ведь считал, что не видит в этом смысла. Однако в 2015 году пара заявила, что узаконила свои отношения.

Святослав Вакарчук с экс-супругой и дочерью / Фото из инстаграма певца

Однако в 2021 году певец ошеломил известием – их с Лялей дороги разошлись. Ни одна из сторон так и не назвала конкретной причины почему так произошло.

Я бесконечно благодарен ей за более 20 лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все, – написал Вакарчук.

В том же году у Святослава родился сын Иван от продюсера Евгении Яцуты, которая еще в 2018 году снимала клип для "Океана Эльзы". К слову, женщина была замужем и воспитывала дочь с продюсером Денисом Сониным. Она бросила мужа ради певца.

Святослав Вакарчук и Евгения Яцута / Коллаж 24 Канала

Через год у пары родилась дочь Соломия. Исполнитель признавался, что редко видится с детьми и женой из-за постоянных поездок.

В свое время, когда Вакарчук сидел в тренерском кресле на шоу "Голос страны", ему приписывали роман с певицей Кристиной Соловий. Но девушка заверила, что кроме рабочих отношений, у них больше ничего не было.

Соловий была помощницей Вакарчука в одном из сезонов "Голоса страны"/ Фото из инстаграма певицы

Где сейчас Святослав Вакарчук

С началом полномасштабного вторжения музыкант изъявил желание вступить в ряды ВСУ. Однако в военкомате ему сказали продолжать делать то, что он умеет лучше всего. С тех пор Вакарчук начал ездить на фронт с выступлениями к нашим защитникам и людям, которые пострадали от российской агрессии.

Святослав участвует в благотворительных мероприятиях, а команда собирает деньги на помощь для ВСУ. 23 февраля 2024 года группа "Океан Эльзы" презентовала новую песню и клип "Відповідь". Отметим, что это первая работа команды с 2022 года, вышедшая ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

"Океан Эльзы" – Відповідь: смотрите видео онлайн

Вакарчук вместе с ОЭ сейчас находится в туре по городам Украины и других государств. В этом году команда отмечает 30-летие с момента основания. 12 октября состоится юбилейный концерт во Дворце Спорта, в Киеве. Команда также готовит релиз англоязычного альбома и украинского альбома к осени этого года.