У Дії стартувало голосування за українське журі на Євробаченні-2024: хто у списку
25 березня 2024, 11:55Читать новость на русском
Джерело:Дія
У Дії стартувало голосування за Національне журі на Євробаченні-2024. Проголосувати за кандидатів можна до 1 квітня.
П'ятеро представників, за яких віддадуть найбільше голосів, увійдуть до суддівського складу пісенного конкурсу від України. Людина, яка набере найбільшу кількість голосів, автоматично стане головою журі.
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Як проголосувати
Всі охочі віком від 14 років мають можливість взяти участь в опитуванні. Для цього необхідно увійти в мобільний застосунок Дія, перейти до розділу "Сервіси", вибрати пункт "Опитування" та проголосувати за одного з десяти пропонованих кандидатів.
Опитування про журі Євробачення / Скриншот з Дії
Хто у списку кандидатів
- FIЇNKA – фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023, промотує гуцульську культуру.
- Олексій Бондаренко – головний редактор медіа про нову українську культуру "Лірум", пише про українську культуру понад 11 років.
- Олександр Варениця – співзасновник Go West, працював з відомими артистами.
- Ірина Горова – засновниця POMITNI, у Forbes Ukraine 2020.
- Олена Коляденко – керує Freedom Ballet, працювала на Євробаченні.
- Макс Нагорняк – засновник "Bezodnya Music", оглядач музики.
- Анна Свиридова – 25 років у радіо, членкиня YUNA.
- Костянтин Томільченко – продюсер талант-шоу "Україна має талант" та "Х-Фактор".
- Олена Тополя (Alyosha) – представниця України на Євробаченні-2010, випустила 5 альбомів.
- Євген Тріплов – продюсував пісні для Тіни Кароль, MONATIK.
Що відомо про Євробачення-2024
- Уже в травні в Мальме відбудеться 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. Вперше в історії конкурсу країни "Великої п’ятірки", які зазвичай автоматично входять до фіналу, виступатимуть наживо під час фінальних змагань разом зі Швецією, переможцем попереднього року.
- Україна представить на Євробаченні-2024 пісню "Teresa & Maria" у виконанні alyona alyona & Jerry Heil. Трек викликав неоднозначну реакцію українців через суперечливу історичну фігуру матері Терези, що лягла в основу композиції. Водночас пісня вшановує силу та витривалість українських жінок у воєнний час, закликаючи не втрачати сміливість і йти вперед.
- Хто цьогоріч поїде на Євробачення від інших країн, можна знайти за посиланням.