П'ятеро представників, за яких віддадуть найбільше голосів, увійдуть до суддівського складу пісенного конкурсу від України. Людина, яка набере найбільшу кількість голосів, автоматично стане головою журі.

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Як проголосувати

Всі охочі віком від 14 років мають можливість взяти участь в опитуванні. Для цього необхідно увійти в мобільний застосунок Дія, перейти до розділу "Сервіси", вибрати пункт "Опитування" та проголосувати за одного з десяти пропонованих кандидатів.

Опитування про журі Євробачення / Скриншот з Дії

Хто у списку кандидатів

FIЇNKA – фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023, промотує гуцульську культуру.

Євробачення-2023, промотує гуцульську культуру. Олексій Бондаренко – головний редактор медіа про нову українську культуру "Лірум", пише про українську культуру понад 11 років.

головний редактор медіа про нову українську культуру "Лірум", пише про українську культуру понад 11 років. Олександр Варениця – співзасновник Go West, працював з відомими артистами.

співзасновник Go West, працював з відомими артистами. Ірина Горова – засновниця POMITNI, у Forbes Ukraine 2020.

засновниця POMITNI, у Forbes Ukraine 2020. Олена Коляденко – керує Freedom Ballet, працювала на Євробаченні.

керує Freedom Ballet, працювала на Євробаченні. Макс Нагорняк – засновник "Bezodnya Music", оглядач музики.

засновник "Bezodnya Music", оглядач музики. Анна Свиридова – 25 років у радіо, членкиня YUNA.

25 років у радіо, членкиня YUNA. Костянтин Томільченко – продюсер талант-шоу "Україна має талант" та "Х-Фактор".

продюсер талант-шоу "Україна має талант" та "Х-Фактор". Олена Тополя (Alyosha) – представниця України на Євробаченні-2010, випустила 5 альбомів.

представниця України на Євробаченні-2010, випустила 5 альбомів. Євген Тріплов – продюсував пісні для Тіни Кароль, MONATIK.

Що відомо про Євробачення-2024

Уже в травні в Мальме відбудеться 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. Вперше в історії конкурсу країни "Великої п’ятірки", які зазвичай автоматично входять до фіналу, виступатимуть наживо під час фінальних змагань разом зі Швецією, переможцем попереднього року.

Україна представить на Євробаченні-2024 пісню "Teresa & Maria" у виконанні alyona alyona & Jerry Heil. Трек викликав неоднозначну реакцію українців через суперечливу історичну фігуру матері Терези, що лягла в основу композиції. Водночас пісня вшановує силу та витривалість українських жінок у воєнний час, закликаючи не втрачати сміливість і йти вперед.