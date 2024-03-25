Пятеро представителей, за которых отдадут больше всего голосов, войдут в судейский состав песенного конкурса от Украины. Человек, который наберет наибольшее количество голосов, автоматически станет председателем жюри.

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Как проголосовать

Все желающие в возрасте от 14 лет имеют возможность принять участие в опросе. Для этого необходимо войти в мобильное приложение Дия, перейти в раздел "Сервисы", выбрать пункт "Опрос" и проголосовать за одного из десяти предлагаемых кандидатов.

Опрос о жюри Евровидения / Скриншот из Дии

Кто в списке кандидатов

FIЇNKA — выступала в финале Евровидения-2023, продвигает гуцульскую культуру.

— выступала в финале Евровидения-2023, продвигает гуцульскую культуру. Алексей Бондаренко — главный редактор медиа о новой украинской культуре "Лирум", пишет об украинской культуре более 11 лет.

— главный редактор медиа о новой украинской культуре "Лирум", пишет об украинской культуре более 11 лет. Александр Вареница — соучредитель Go West, работал с известными артистами.

— соучредитель Go West, работал с известными артистами. Ирина Горовая — основательница POMITNI, в Forbes Ukraine 2020.

— основательница POMITNI, в Forbes Ukraine 2020. Елена Коляденко — руководит Freedom Ballet, работала на Евровидении.

— руководит Freedom Ballet, работала на Евровидении. Макс Нагорняк — основатель "Bezodnya Music", обозреватель музыки.

— основатель "Bezodnya Music", обозреватель музыки. Анна Свиридова — 25 лет в радио, член YUNA.

— 25 лет в радио, член YUNA. Константин Томильченко — продюсер талант-шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор".

— продюсер талант-шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор". Елена Тополя (Alyosha) — выступала на Евровидении-2010, выпустила 5 альбомов.

— выступала на Евровидении-2010, выпустила 5 альбомов. Евгений Триплов — продюсировал песни для Тины Кароль, MONATIK.

Что известно о Евровидении-2024

Уже в мае в Мальмё состоится 68-й песенный конкурс Евровидения-2024. Впервые в истории конкурса страны "Большой пятерки", которые обычно автоматически проходят в финал, будут выступать в прямом эфире во время финальных соревнований вместе со Швецией, победителем прошлого года.

Украина представит на Евровидении-2024 песню "Teresa & Maria" в исполнении alyona alyona & Jerry Heil. Трек вызвал неоднозначную реакцию украинцев из-за противоречивой исторической фигуры матери Терезы, которая легла в основу композиции. В то же время песня чтит силу и выносливость украинских женщин в военное время, призывая не терять смелость и идти вперед.