Пятеро представителей, за которых отдадут больше всего голосов, войдут в судейский состав песенного конкурса от Украины. Человек, который наберет наибольшее количество голосов, автоматически станет председателем жюри.

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Как проголосовать

Все желающие в возрасте от 14 лет имеют возможность принять участие в опросе. Для этого необходимо войти в мобильное приложение Дия, перейти в раздел "Сервисы", выбрать пункт "Опрос" и проголосовать за одного из десяти предлагаемых кандидатов.

Опрос о жури Евровидения

Опрос о жюри Евровидения / Скриншот из Дии

Кто в списке кандидатов

  • FIЇNKA — выступала в финале Евровидения-2023, продвигает гуцульскую культуру.
  • Алексей Бондаренко — главный редактор медиа о новой украинской культуре "Лирум", пишет об украинской культуре более 11 лет.
  • Александр Вареница — соучредитель Go West, работал с известными артистами.
  • Ирина Горовая — основательница POMITNI, в Forbes Ukraine 2020.
  • Елена Коляденко — руководит Freedom Ballet, работала на Евровидении.
  • Макс Нагорняк — основатель "Bezodnya Music", обозреватель музыки.
  • Анна Свиридова — 25 лет в радио, член YUNA.
  • Константин Томильченко — продюсер талант-шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор".
  • Елена Тополя (Alyosha) — выступала на Евровидении-2010, выпустила 5 альбомов.
  • Евгений Триплов — продюсировал песни для Тины Кароль, MONATIK.

Что известно о Евровидении-2024

  • Уже в мае в Мальмё состоится 68-й песенный конкурс Евровидения-2024. Впервые в истории конкурса страны "Большой пятерки", которые обычно автоматически проходят в финал, будут выступать в прямом эфире во время финальных соревнований вместе со Швецией, победителем прошлого года.
  • Украина представит на Евровидении-2024 песню "Teresa & Maria" в исполнении alyona alyona & Jerry Heil. Трек вызвал неоднозначную реакцию украинцев из-за противоречивой исторической фигуры матери Терезы, которая легла в основу композиции. В то же время песня чтит силу и выносливость украинских женщин в военное время, призывая не терять смелость и идти вперед.
  • Кто в этом году поедет на Евровидение от других стран, можно узнать по ссылке.