На фестивалі в Німеччині: відомий український співак виступить з Джиганом та іншими путіністами
Джерело:інстаграм Prime
Виконавець Олег Кензов, який родом із Полтави, викликав обурення в українців новим скандальним рішенням. Він вчергове вийде на сцену з артистами з Росії. Серед них – відверті путіністи, наприклад, репер Джиган.
На цей раз концерт відбудеться в німецькому місті Білефельд. Організатори позиціонують захід як той, де звучатиме російська музика.
Вас також може зацікавити Без прикрас: Віталій Козловський поділився, у яких умовах живе під час служби
На афіші події, яка анонсується як "russian edition" фестиваль просто неба, крім Олега Кензова, значаться імена російських артистів, відомих своєю проросійською позицією – Джиган, Артем Качер та інші.
На сайті нічного клубу зазначено, що квитки на концерт коштують 45 євро, тобто 1958 гривень. За розкладом, Олег Кензов має виступити 22 червня о 15:00.
Афіша фестивалю, де виступить Олег Кензов / Скриншот з сайту
Квитки на фестиваль, де виступить Олег Кензов / Скриншот з сайту
Що відомо про діяльність Олега Кензова після 24 лютого 2022 року
- Артист активно гастролює за кордоном з літа 2022 року. Водночас в Україні він не виступає, оскільки "є кому". Співак розповідав, що виїхав за кордон для проведення концертних турів.
- За понад два роки він неодноразово потрапляв у скандали через випуск російськомовних пісень та концерти з проросійськими зірками, як от Альона Апіна, Б'янка, Серьога та брат Таяни Міша Марвін.
- Крім того, на початку 2024 року Олег виступив на "українській вечірці" в Болгарії. Попри назву заходу, співак виконував треки російською мовою. зокрема, він заспівав "Кольца дыма", "Обстановка по кайфу" та "В заведение заходим". До того ж включив до свого репертуару пісню путініста Олександра Сєрова – "Я люблю тебя до слез".
- Утім, Кензов інколи висвітлює інформацію про війну та допомагає товаришу в ЗСУ, а в його репертуарі присутні й деякі україномовні композиції.
- Проте виступ на одній сцені з російськими артистами в умовах війни громадськість вже розцінила як зраду з боку співака.