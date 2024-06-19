Зауважимо, що фото з передової виконавець вже давно не публікував. Водночас останнім часом у його соцмережах було чимало кадрів новонародженого сина та дружини.

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На новій світлині видно старий будинок, який, вочевидь, давно не знав ремонту. У підписі до фото Козловський жартома позначив геолокацію розкішного готелю "Triumph Luxury Hotel".



Віталій Козловський показав, у яких умовах живе у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також він показав свій військовий портфель з нашивкою з крейсером Москва та промовистим написом "Русский военный корабль, иди на х*й".



Віталій Козловський показав свій військовий портфель / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про службу Віталія Козловського на фронті