Зауважимо, що фото з передової виконавець вже давно не публікував. Водночас останнім часом у його соцмережах було чимало кадрів новонародженого сина та дружини.
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На новій світлині видно старий будинок, який, вочевидь, давно не знав ремонту. У підписі до фото Козловський жартома позначив геолокацію розкішного готелю "Triumph Luxury Hotel".
Віталій Козловський показав, у яких умовах живе у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс
Також він показав свій військовий портфель з нашивкою з крейсером Москва та промовистим написом "Русский военный корабль, иди на х*й".
Віталій Козловський показав свій військовий портфель / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про службу Віталія Козловського на фронті
- Співак приєднався до війська в червні 2023 року.
- Спочатку він був військовослужбовцем Національної гвардії, а згодом його перевели до Збройних сил України.
- Нещодавно Козловський долучився до складу Національного президентського оркестру при Міністерстві оборони.
- Попри успішну творчу кар'єру, на передовій виконавець не отримує жодних привілеїв.
- Віталій несе службу як рядовий солдат, виконуючи всі покладені на нього обов'язки – виходить у наряди, займається військовою справою нарівні з іншими захисниками.