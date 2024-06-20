На цей раз концерт відбудеться в німецькому місті Білефельд. Організатори позиціонують захід як той, де звучатиме російська музика.

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На афіші події, яка анонсується як "russian edition" фестиваль просто неба, крім Олега Кензова, значаться імена російських артистів, відомих своєю проросійською позицією – Джиган, Артем Качер та інші.

На сайті нічного клубу зазначено, що квитки на концерт коштують 45 євро, тобто 1958 гривень. За розкладом, Олег Кензов має виступити 22 червня о 15:00.



Афіша фестивалю, де виступить Олег Кензов / Скриншот з сайту



Квитки на фестиваль, де виступить Олег Кензов / Скриншот з сайту

Що відомо про діяльність Олега Кензова після 24 лютого 2022 року