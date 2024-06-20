На этот раз концерт состоится в немецком городе Билефельд. Организаторы позиционируют мероприятие как то, где будет звучать русская музыка.

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На афише события, которое анонсируется как "russian edition" фестиваль под открытым небом, кроме Олега Кензова, значатся имена российских артистов, известных своей пророссийской позицией – Джиган, Артем Качер и другие.

На сайте ночного клуба указано, что билеты на концерт стоят 45 евро, то есть 1958 гривен. По расписанию, Олег Кензов должен выступить 22 июня в 15:00.



Афиша фестиваля, где выступит Олег Кензов / Скриншот с сайта



Билеты на фестиваль, где выступит Олег Кензов / Скриншот с сайта

Что известно о деятельности Олега Кензова после 24 февраля 2022 года