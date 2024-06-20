На этот раз концерт состоится в немецком городе Билефельд. Организаторы позиционируют мероприятие как то, где будет звучать русская музыка.
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На афише события, которое анонсируется как "russian edition" фестиваль под открытым небом, кроме Олега Кензова, значатся имена российских артистов, известных своей пророссийской позицией – Джиган, Артем Качер и другие.
На сайте ночного клуба указано, что билеты на концерт стоят 45 евро, то есть 1958 гривен. По расписанию, Олег Кензов должен выступить 22 июня в 15:00.
Афиша фестиваля, где выступит Олег Кензов / Скриншот с сайта
Билеты на фестиваль, где выступит Олег Кензов / Скриншот с сайта
Что известно о деятельности Олега Кензова после 24 февраля 2022 года
- Артист активно гастролирует за рубежом с лета 2022 года. В то же время в Украине он не выступает, поскольку "есть кому". Певец рассказывал, что выехал за границу для проведения концертных туров.
- За более чем два года он неоднократно попадал в скандалы из-за выпуска русскоязычных песен и концертов с пророссийскими звездами, такими как Алена Апина, Бьянка, Серега и брат Таяны Миша Марвин.
- Кроме того, в начале 2024 года Олег выступил на "украинской вечеринке" в Болгарии. Несмотря на название мероприятия, певец исполнял треки на русском языке. В частности, он спел "Кольца дыма", "Обстановка по кайфу" и "В заведение заходим". К тому же включил в свой репертуар песню путиниста Александра Серова – "Я люблю тебя до слез".
- Впрочем, Кензов иногда освещает информацию о войне и помогает товарищу в ВСУ, а в его репертуаре присутствуют и некоторые украиноязычные композиции.
- Однако выступление на одной сцене с российскими артистами в условиях войны общественность уже расценила как измену со стороны певца.