Його ім'я засвітилося на афіші заходу, де пропонують "насолодитися російською культурою". Олег родом з Полтави, яка продовжує перебувати під російськими обстрілами, однак це не заважає йому веселити тих, хто спонсорує тероризм.

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Олег Кензов виступив для росіян у Німеччині

Артист радо приєднався до відомих путіністів – Серьоги, Бьянки, Альони Апіної та інших. Також серед співаків, які виступили на фестивалі, був Міша Марвін – рідний брат співачки TAYANNA, який обрав зрадницьку позицію та під час повномасштабної війни живе у Росії.

Кензов продовжує випускати російськомовні треки, замовчує війну та розвиває кар'єру в країні-терористці.

Наразі сам зрадник у своїх соцмережах не прокоментував виступ для росіян. Ба більше, навіть зараз він продовжує позиціювати себе як український артист. Цинізму Кензова немає меж.

Це вже не перша зрада Кензова

У січні 2024 року зрадник виступив на "українській вечірці" в Болгарії, однак назва цього заходу взагалі не відповідала суті. Кензов співав російською мовою, адже виконував свої старі хіти та інші пісні – "Кольца дыма", "Обстановка по кайфу" та "В заведение заходим".

Ба більше, до репертуару він додав трек путініста Олександра Сєрова – "Я люблю тебя до слез".