Жарти з корупцією

Художниця й раніше всіляко намагалася перевести в жарт теми про корупційний скандал, у який втрапив її колишній разом зі своїм батьком. І користувачі неодноразово критикували її за це.

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В інтерв'ю Морозюк запевнила, що хейт громадськості її не хвилює. Й сама звернула увагу, що напис на її футболці – теж спроба обіграти ситуацію щодо її заручин з підозрюваним у корупції бізнесменом.

Я з гумором ставлюся до хейту у свій бік. Всі можуть прочитати напис на моїй футболці. Тому що хто ці люди – хейтери? Мені не притаманно нікого засуджувати, тому що людина обирає свій шлях. Я вважаю, що ми ділимося тим, чим ми наповнені. В мені немає жовчі,

– зазначила художниця.

Однак, футболка стала ще одним приводом для насміхань у мережі:

"Я вже сміюся з напису"

"Не даю без декларації. А де твоя, обіцяна? Ох і цирк"

"Ми їй теж не дамо без декларацій і фактів про продаж Cartier і донатів на армію".

"Розкажіть як це зняти Картьє, і одягнути браслети хендмейд?"

Додамо, що в інтерв'ю Морозюк також розповіла, як розійшлася з Романом Гринкевичем та поділилася, чому взяла позику в розмірі 6,7 мільйона гривень від своєї матері, Ліліани Семенюти.

Як Морозюк опинилася в центрі корупційного скандалу

Наприкінці грудня стало відомо, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався обікрав військових та армію на понад 1 мільярд гривень. Він укладав мільйонні контракти на постачання продовольства та одягу в ЗСУ.

Звинувачення торкнулося і сина бізнесмена — Романа Гринкевича, який у той час був заручений з художницею Сонею Морозюк.

11 січня стало відомо, що все майно і рахунки сім'ї бізнесмена — заарештовані.

Незадовго після скандалу Соня Морозюк розійшлася з Романом Гринкевичем, хоча в інтерв'ю зазначала, що це сталося ще до скандалу.