Вона заявила, що "просто хотіла захистити своє від злочинів сторонніх". Крім того, художниця зазначила, що арешт своєї нерухомості вважає несправедливим.

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Художниця пояснила, що не намагалася якось шкодити діям слідства або арешту.

Це просто було зроблено як міра захисту тому, що є такі схеми шахрайства, коли переписують в реєстрах власність... Саме через це було зроблено договір іпотеки… Я просто хотіла захистити своє від злочинів сторонніх,

– сказала Соня.

Дівчина додала, що арешт на своє майно вважає "повним правовим нігілізмом" і буде подавати апеляційну скаргу. Для цього в неї є адвокати та вся потрібна документація.

У мене немає жодної земельної ділянки… На все моє майно, котре є в декларації, накладено арешт, але я буду подавати апеляційну скаргу і суду дам всю документацію, котра спростовує,

– заявила Соня.

Інтерв'ю з Сонею Морозюк: дивіться відео онлайн

Що цьому передувало