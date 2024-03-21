Художниця стверджує, ніби вартість галереї, яку вона придбала у стосунках з Романом, становила 4,6 мільйона гривень. Водночас ця заява суперечить інформації, наданій Софією три місяці тому.

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Що Соня Морозюк сказала про свою нерухомість

Вона висловилася про три квартири, автомобіль та галерею.

Більшість цього було куплено до знайомства з Романом. Під час наших стосунків придбана тільки моя майстерня,

– поділилася Соня.

Цікаво, що дівчина спростувала інформацію щодо вартості галереї, яку раніше подавали у ЗМІ як 250 тисяч доларів. Морозюк заявила, що 27 листопада 2023 року купила майстерню за 4,6 мільйона гривень. Частину коштів вона каже, що позичила у батька.

Водночас в одному зі своїх інтерв'ю мисткиня сама заявляла, що придбала галерею за 250 тисяч доларів. Очевидно, що Соня дещо заплуталася у своїх же заявах.

Інтерв'ю з Сонею Морозюк: дивіться відео онлайн

Крім того, стало відомо, що 2 червня 2022 року вона купила квартиру в престижному житловому комплексі в Києві. Це було до знайомства з Гринкевичем. Також Морозюк володіє 15% часткою у квартирі свого тата, придбаній у серпні 2022 року, та має третину власності на квартиру в Харкові, купленій у 2010 році під час розлучного процесу її батьків.

Соня Морозюк показала документи на галерею та квартири / Скриншоти з відео

Щодо автівки Porsche, то Морозюк пояснила, що купила її у 2015 році.

Інтерв'ю з Сонею Морозюк: дивіться відео онлайн

Чому ДБР арештувало майно Соні Морозюк

За даними Державного бюро розслідувань, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич є власником 17 квартир, причому деякі об'єкти зареєстровані на членів його родини. З'ясувалося, що дві з цих квартир пов'язані з мисткинею. Крім того, активи Гринкевича включають художню галерею, що належить Софії.

Художниця вважає арешт свого майна "повним правовим нігілізмом". Вона зазначила, що планує подати апеляцію, заручившись підтримкою адвокатів і всіма необхідними документами.