За словами Морозюк, вона не стане однією родиною з Гринкевичами. Також художниця зазначила, що продасть обручку та кольє від екснареченого та передасть кошти на ЗСУ.

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Соня Морозюк не вийде заміж за Романа Гринкевича

Після гучної заяви художниці у мережі з'явилося багато реакцій на цю ситуацію. Зокрема, блогер Олексій Дурнєв потролив Морозюк і Гринкевича за весілля, якого не буде.

У багатстві й бідності, поки ДБР не розлучить нас,

– пожартував він.

Інші користувачі також висловились з приводу такої заяви Соні. У коментарях під дописом дівчини, вони висміюють її заяву та пишуть критику.

"Я тебе кохаю, але не зовсім".

"Тобто, ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сімʼя обкрадали країну та наших військових?".

"Блін, жорстоке суспільство – своїм ставленням такий союз люблячих сердець зруйнувало".

"Цей пост треба було писати у перший день".

"Далі інтерв'ю з Єфросиніною, напевно, для закріплення образу жертви".

"А що, було не зрозуміло хто він, коли за підробленими документами "волонтера" їздив у Венецію?".

"Хтось намагається відмитися від слави нареченого крадія. А я чекаю свого 20 місяців з полону. Мені не дарували картьє, бо я обирала свого хлопця за позицію та погляди! Тоді знаєте, соромно не буває!".

"Коли зрозуміла, що все одно посадять – вирішила рвати кінці. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке, дупу свою рятуєте. Не допоможе".

Хто такий екснаречений Соні Морозюк