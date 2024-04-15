Поки Гринкевич в СІЗО: у мережі пліткують про новий роман Соні Морозюк
Джерело:Соня Морозюк
Соня Морозюк розповідала, що востаннє бачилася з Романом Гринкевичем у січні. Тепер користувачі припускають, що художниця має нові стосунки.
Зауважимо, що з колишнім Морозюк розійшлася через смс. Причиною їхнього розриву, за словами дівчини, стала відсутність довіри, що виникла через корупційний скандал.
Не пропустіть Добре, що я на антидепресантах, – Ніколас Карма про скандальне відео з інспекторкою митниці
Чому користувачі припускають, що в Морозюк з'явився новий бойфренд
На такі припущення людей наштовхнули нещодавні сторіс художниці. Вона поділилася фотографією, зробленою в ресторані в Чернівцях. На фото Соня показує свою руку поруч із чоловіком, поки вони насолоджуються коктейлями. Водночас не обов'язково, що це саме хлопець дівчини. Це також може бути її друг, колега тощо.
Соня Морозюк в Чернівцях / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Соні Морозюк
- Всі вже чудово знають про роман художниці та сина львівського корупціонера Романа Гринкевича. Пара була разом п'ять місяців й навіть встигла заручитися. Роман освідчився дівчині у Венеції, куди, як відомо, виїхав як волонтер. Морозюк стверджує, що не знала про причетність нареченого до шахрайських схем, проте після арешту Романа художниця вирішила скасувати весілля й прийняла рішення продати подарунки, отримані від нього, серед яких каблучка і намисто. Виторгувані від продажу кошти вона планує передати на потреби Збройних Сил.
- Водночас нещодавно з'ясувалося, що до Романа Гринкевича Соня вже була заміжня. Цікаво, що її перший чоловік теж Роман. Він також бізнесмен, займається будівництвом. Морозюк та Заліпа розписали в грудні 2022 року, а у вересні 2023 року подала на розлучення. Примітно, що в цей час Соня вже зустрічалася з Гринкевичем.