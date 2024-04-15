Отметим, что с бывшим Морозюк разошлась из-за смс. Причиной их разрыва, по словам девушки, стало отсутствие доверия, возникшее из-за коррупционного скандала.
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Почему пользователи предполагают, что у Морозюк появился новый бойфренд
На такие предположения людей натолкнули недавние сторис художницы. Она поделилась фотографией, сделанной в ресторане в Черновцах. На фото Соня показывает свою руку рядом с мужчиной, пока они наслаждаются коктейлями. В то же время не обязательно, что это именно парень девушки. Это также может быть ее друг, коллега и тому подобное.
Соня Морозюк в Черновцах / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о личной жизни Сони Морозюк
- Все уже прекрасно знают о романе художницы и сына львовского коррупционера Романа Гринкевича. Пара была вместе пять месяцев и даже успела обручиться. Роман сделал девушке предложение в Венеции, куда, как известно, выехал как волонтер. Морозюк утверждает, что не знала о причастности жениха к мошенническим схемам, однако после ареста Романа художница решила отменить свадьбу й приняла решение продать подарки, полученные от него, среди которых кольцо и ожерелье. Вырученные от продажи средства она планирует передать на нужды Вооруженных Сил.
- В то же время недавно выяснилось, что до Романа Гринкевича Соня уже была замужем. Интересно, что ее первый муж тоже Роман. Он также бизнесмен, занимается строительством. Морозюк и Залипа расписали в декабре 2022 года, а в сентябре 2023 года подала на развод. Примечательно, что в это время Соня уже встречалась с Гринкевичем.