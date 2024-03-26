Дівчина зауважила, що на конкурсі краси була дуже велика конкуренція. За словами Софії, всі дівчата були гідні перемоги на "Міс Світу".

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Що Софія Шамія сказала про конкуренцію на "Міс Світу"

Модель зауважила, що це конкурс краси міжнародного рівня, де збираються представники різних країн, які зробили великий внесок для того, щоб продемонструвати культуру та унікальність своєї держави. На її думку, всі учасниці заслуговували вибороти омріяний титул.

Всі представниці були гідні перемоги та проявили себе креативно, хочу запевнити, що конкуренція була велика,

– сказала Софія.

Що відомо про "Міс Світу-2023"