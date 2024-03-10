Христина Пишкова стала 71-ю Міс Світу. Для того, щоб перемогти дівчина обійшла сто одинадцять суперниць зі всього світу.

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Хто переміг на "Міс Світу-2023"

Коронували учасницю з Чехії Христину Пишкову. Вона – друга чешка, яка здобула перемогу на конкурсі.

Міс Світу Чеська Республіка, Христина Пишкова стала 71-ю Міс Світу! Вітаємо і ласкаво просимо в сім'ю Міс Світу, Христино,

– зазначили на інстаграм-сторінці конкурсу краси.

Що відомо про Христину Пишкову

Дівчина у свої 24 роки поєднує навчання в галузі права та бізнес-адміністрування з успішною кар'єрою моделі.

Крім того, вона заснувала фонд Krystyna Pyszko Foundation, завдяки якому відкрила школу англійської мови для дітей з малозабезпечених сімей у Танзанії, де сама працює волонтеркою.