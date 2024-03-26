Девушка заметила, что на конкурсе красоты была очень большая конкуренция. По словам Софии, все девушки были достойны победы на "Мисс Мира".
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Что София Шамия сказала о конкуренции на "Мисс Мира"
Модель отметила, что это конкурс красоты международного уровня, где собираются представители разных стран, которые сделали большой вклад для того, чтобы продемонстрировать культуру и уникальность своего государства. По ее мнению, все участницы заслуживали завоевать желанный титул.
Все представительницы были достойны победы и проявили себя креативно, хочу заверить, что конкуренция была большая,
– сказала София.
Что известно о "Мисс Мира-2023"
- Конкурс красоты состоялся 9 марта в Мумбаи, Индия. Победительницей среди более 100 конкурсанток стала Кристина Пышкова из Чехии.
- В тройку вице-мисс вошли Ясмина Зейтун из Ливана, Эйс Абрахамс из Тринидада и Тобаго и Лесего Чомбо из Ботсваны.
- В свою очередь украинка прошла в топ-40. В то же время благотворительный проект Шамии, направленный на помощь детям, пострадавших от войны, был признан лучшей инициативой в своей категории.