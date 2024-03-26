Вона наразі вирішила утриматися від будь-яких коментарів. Водночас українські ЗМІ поширюють інформацію про смерть менеджера знаменитості.

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Що сталося на концерті Анастасії Приходько

Виконавиця вирішила не розголошувати подробиць, а лише заявила, що відбулася "велика трагедія" під час її виступу в Палаці культури ім. Т. Шевченка.

Сьогодні (25 березня – 24 Канал) сталася велика трагедія в мене на концерті в Трускавці… На цей момент без коментарів,
– зазначила співачка.

На концерті Приходько сталася трагедія
На концерті Приходько сталася трагедія / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас видання RegioNews, з посиланням на власні джерела, повідомило, що помер менеджер артистки. Це сталося просто на очах у глядачів.

У кого на концерті траплялися нещасні інциденти

  • Нещодавно фіналіст Нацвідбору-2024 YAKTAK впав зі сцени просто під час свого виступу. На щастя, він не травмувався і зміг продовжити концерт.
  • Схожа ситуація була й під час виступу Jerry Heil у 2022 році. Вона на концерті в Тернополі впала в оркестрову яму. Втім, тоді наслідки для артистки були невтішними, бо вона зламала ребро. Після цього співачка тривалий час проходила реабілітацію.
  • Днями під час концерту Наталії Могилевської в Кривому Розі оголосили повітряну тривогу, а вже згодом у місті пролунали гучні вибухи. Згодом з'ясувалося, що ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Як наслідок, артистка перервала свій виступ і відправилась допомагати постраждалим.