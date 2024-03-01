Американський продюсер та репер Келвін Бродус, відомий публіці як Snoop Dogg, не коментував російське повномасштабне вторгнення. Однак його підловили з прикрасою, яку створили на підтримку України.
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Snoop Dogg показався з підвіскою на підтримку України
Репер показав фото з масивною золотою підвіскою днями, однак її він одягав і раніше. Цю прикрасу розробив український 3D-дизайнер Андрій Хромченко разом з каліфорнійським брендом King Ice, вона отримала назву Peace for Ukraine Necklace.
Аксесуар з'явився на сторінці бренду на початку минулого року, на сайті вказана його ціна – майже 5,8 тисячі гривень.
Підвіска створена у вигляді соняшника, де одна з пелюсток у синьому кольорі, що контрастує з 14-каратним золотом. По центрі зображений знак миру, а позаду підвіски слова – peace not war.
Підвіска, створена на підтримку України / Фото з інстаграму бренду
Невідомо, чи справді Snoop Dogg вирішив підтримати Україну, чи просто придбав прикрасу, яка йому сподобалась. Адже він і раніше обирав підвіски саме цього бренду. Водночас самі King Ice періодично нагадують про війну та важливість миру для України.
Snoop Dogg з синьо-жовтою підвіскою / Фото з інстаграму Snoop Dogg
Світові зірки підтримують Україну: останнє
- Актор Мікі Рурк опублікував ролик з Валерієм Залужним та закликав взяти участь у розіграші прапора з його підписом.
- Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons та багато інших зірок звернулися зі словами підтримки до українського народу до других роковин повномасштабного вторгнення.
- Ірландський віолончеліст Патрік Декстер до 24 лютого зіграв лемківську народну пісню "Пливе кача". Вона ще з 2013 року є символом боротьби українців.