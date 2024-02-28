Концерт зірки мав відбутися 4 березня на Жальгіріс Арені. Однак, тепер його не буде, адже організатори критично поставилися до відео російським фанам, що поширила виконавиця.

До речі Меган Фокс втрапила у скандал, образивши українських жінок: чим акторка розлютила мережу

Співачці LP скасували концерт у Литві

Спершу виступ артистки не мали наміру скасовувати. Керівник Medusa Concert Ремігіюс Кнабікас не розумів, чому він повинен це робити. Він вважав, що LP не підтримувала своїм роликом Росію, а "розчулилася через нібито приємну історію". Однак, після комунікації з менеджментом співачки, у Medusa Concert змінили свою думку. Вони висловили беззаперечну підтримку України.

Medusa Concert рішуче засуджує російську агресію та завжди буде підтримувати Україну. Співробітники нашого агентства, як і вся Литва, всім серцем поруч із спустошеною війною країною та її героями, тому відео, яке поширилося в інтернеті, збентежило та розлютило нас не менше, ніж інших литовців,

– розповіли в агентстві.

Натомість керівник заходів на арені "Жальгіріс" Мантас Ведріцкас повідомив, що йому прикро, що склалася така ситуація. Адже працівники арени, як і Medusa Concert, зазнали збитків через скасування концерту. Утім, рішення таки прийняли.

Жальгіріс Арена в Каунасі має чітку громадянську та ціннісну позицію – ми рішуче підтримуємо Україну Після підтвердження фактів разом з організаторами заходу Medusa Concert, ми ухвалили рішення про скасування концерту,

– повідомив Мантас Ведріцкас.

Також організатори хотіли показати іншим зіркам, котрі хочуть виступати у Литві, що вони не схвалюють меседжів на підтримку країни-агресорки.

Що цьому передувало