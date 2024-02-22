Друг і помічник знаменитості, українець Дмитро Корнійчук є співзасновником благодійної організації One World Aid Alliance. У ній планують розіграти прапор з підписом Залужного. Щоб взяти участь, треба зробити донат.

До речі Вони борються за нашу свободу, – фронтмен гурту U2 закликав США допомагати Україні

Мікі Рурк закликав допомагати Україні

У своєму інстаграмі голлівудська знаменитість поширила сторіс благодійної організації One World Aid Alliance. У них йдеться про необхідність донатів на допомогу Україні у війні з російськими загарбниками.

Водночас Рурк оприлюднив інструкцію для своїх читачів, як можна перерахувати кошти на допомогу українцям. Для цього він залишив посилання на "банки" для донатів. Серед людей, які зробили свої внески, потім розіграють синьо-жовтий прапор, який підписав Залужний.

"Триває розіграш прапорів! Виграйте прапор з автографом Валерія Залужного. Пожертвуйте $25 через PayPal/Apple. Зробіть репост та позначте нас. Надішліть нам скриншот свого пожертвування. Розіграш закінчується 8 березня. Переможця буде оголошено 10 березня", – написав Мікі.



Рурк закликав допомагати Україні / Скриншот з інстаграму актора

В організації поширили відео, на якому можна побачити, що Валерій Залужний залишає автограф на синьо-жовтому стязі. Після цього генерал англійською мовою подякував благодійникам та зірці за підтримку.

Представники One World Aid Alliance назвали український прапор з підписом колишнього головнокомандувача "надзвичайним подарунком". За їх словами, стяг символізує незламний дух українців.

Цей прапор символізує надію та незламний дух єдності. Станьте частиною цієї історичної події. Стяг, на знак вдячності та солідарності, може стати вашим. Долучайтеся вже сьогодні й станьте разом з нами на нашому шляху підтримки та відновлення. Кожен внесок приносить надію,

– йдеться у повідомленні.

Коли Рурк вперше підтримав Україну