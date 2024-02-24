Серед них – Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons та інші зірки. Зазначимо, що частина з них є амбасадорами UNITED24 – глобальної ініціативи з підтримки України, яка орієнтується на іноземну аудиторію.
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"Україна захищає не лише себе, а і Європу"
Світові знаменитості констатують, що продовжують бути з Україною та їх надихає стійкість українського народу. Вони єднаються задля того, аби весь демократичний світ був у безпеці, а також визнають, що саме Україна зараз є щитом для Заходу.
Виповнюється друга річниця невиправданого вторгнення Росії в Україну. Це було шокуюче, і це продовжує бути таким кожного дня... Все ще надихає стійкість України, як і два роки тому. Україна захищає не лише себе, а захищає Європу та Захід загалом. Бо якщо військовому злочинцю Путіну вдасться незаконне й аморальне вторгнення в Україну, жодна країна не буде в безпеці,
– можна почути у ролику.
Крім того, серед різних голосів звучить думка, що цей рік повинен бути вирішальним. І саме права людини та прагнення до свободи мають перемогти: "Ми вас підтримуємо. Ми бачимо, що ваша боротьба – це боротьба за свободу в усьому світі", – кажуть знаменитості.
Знаменитості зі всього світу звернулись до українців: дивіться відео від UNITED24
Хто засвітися у ролику
- Роберт Де Ніро – американський актор, режисер і продюсер. Відомий своїми ролями у фільмах "Таксист", "Одного разу в Америці" та "Лють".
- Imagine Dragons – американський рок-гурт. Вони здобули популярність завдяки таким хітам, як "Radioactive" і "Demons".
- Боно з U2 – ірландський музикант, лідер рок-гурту U2. Активний учасник благодійних проєктів та кампаній за права людини.
- Марк Гемілл – американський актор, найбільш відомий за роллю Люка Скайвокера в серії "Зоряні війни". Він також відомий своєю роботою озвучувачем в анімаційних проєктах.
- Кетрін Винник – канадська актриса українського походження. Найбільш відома за роллю Лагерти у телесеріалі "Вікінги".
- Стівен Фрай – британський актор, письменник і комік. Відомий своєю роботою в телесеріалах "Джівс і Вустер" та "Чорний Ворон".
- Бред Пейслі – американський кантрі-співак, гітарист і автор пісень. Відомий своїми хітами "Whiskey Lullaby" і "Remind Me".
- Емма Томпсон – британська актриса, сценаристка і авторка. Володарка Оскара за кращу жіночу роль у фільмі "Говорить Міссісіпі" та за найкращий адаптований сценарій до фільму "Розум і почуття".