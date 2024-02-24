Серед них – Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons та інші зірки. Зазначимо, що частина з них є амбасадорами UNITED24 – глобальної ініціативи з підтримки України, яка орієнтується на іноземну аудиторію.

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"Україна захищає не лише себе, а і Європу"

Світові знаменитості констатують, що продовжують бути з Україною та їх надихає стійкість українського народу. Вони єднаються задля того, аби весь демократичний світ був у безпеці, а також визнають, що саме Україна зараз є щитом для Заходу.

Виповнюється друга річниця невиправданого вторгнення Росії в Україну. Це було шокуюче, і це продовжує бути таким кожного дня... Все ще надихає стійкість України, як і два роки тому. Україна захищає не лише себе, а захищає Європу та Захід загалом. Бо якщо військовому злочинцю Путіну вдасться незаконне й аморальне вторгнення в Україну, жодна країна не буде в безпеці,

– можна почути у ролику.

Крім того, серед різних голосів звучить думка, що цей рік повинен бути вирішальним. І саме права людини та прагнення до свободи мають перемогти: "Ми вас підтримуємо. Ми бачимо, що ваша боротьба – це боротьба за свободу в усьому світі", – кажуть знаменитості.

Знаменитості зі всього світу звернулись до українців: дивіться відео від UNITED24

Хто засвітися у ролику