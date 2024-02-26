Ірландський віолончеліст Патрік Декстер підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. У другі роковини повномасштабного вторгнення музикант поділився новим відео з нагоди пам'ятної дати.

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Віолончеліст Патрік Декстер підтримав Україну

Патрік Декстер заграв на віолончелі лемківську народну пісню "Пливе кача". Ця композиція з 2013 року стала символом боротьби українців за свободу.

Музикант зворушливо висловився про український народ у підписі до ролика.

Цими вихідними виповнюється 2 роки з моменту вторгнення. З іншого боку Європи, на західному узбережжі Ірландії, наша любов і підтримка продовжує бути з народом України,

– написав Патрік Декстер.

Патрік Декстер – "Пливе кача": відео

Шанувальники з України та всього світу відреагували на щемливе відео ірландського віолончеліста.

"Так красиво! Дякуємо, відчуваємо вашу підтримку. Від початку вторгнення Ірландія стала для мене другим домом. Тепер знову в Україні згадую своє ірландське життя з теплом і вдячністю";

"Я ридаю. Це прекрасно, але розбиває серце. Дякую за шану";

"Дякую, що поширюєте цю пісню. Ця мелодія в нас сьогодні – це пісня під час поховань полеглих воїнів у війні Росії проти України. Від цієї мелодії щемить серце і сльози на очах";

"Ця музика змушує мене плакати... 2 роки страшної війни... Щиро дякую за підтримку українського народу. Ми, українці, цінуємо вашу турботу";

"Дуже дякую за спогади та підтримку. Не можу слухати цю пісню без сліз, досі пам'ятаю страшні майданські часи. Слава українським героям!".

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