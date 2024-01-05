Про це 24 Каналу заявила журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що вона прагнула публічної реакції. Вірлич додала, що медійники скаржаться на інші шоу.
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"Прагнула, щоби колеги оприлюднили публічну реакцію на це, порекомендували медіа утримуватись від певних дій. В принципі це і є місією комісії – висловити позицію. Рекомендувати медіа, як діяти в таких ситуаціях", – сказала журналістка.
Також вона направила скаргу до Нацради з питань телебачення та радіомовлення. У документі є посилання на статтю Закону "Про медіа".
Уже з конкретним посиланням на статтю, яку вони порушили. Там, де вони застосовують дискримінацію. Це дійсно ганебний гумор, такого не має бути. Мої колеги вже скаржаться на інші шоу, тому що це – дуже чутлива тема,
– зазначила Євгенія Вірлич.
На думку журналістки, ролик на таку тематику не підштовхує вивчати українську мову, а навпаки – спонукає ненавидіти та зневажливо ставитися до людей, які, втративши все, були змушені переїхати.
Скандал із "Вечірнім Кварталом": головне
- Гумористи у новорічному випуску "Вечірнього Кварталу" пожартували над переселенкою зі Скадовська, яка переїхала на Закарпаття та намагалася розмовляти українською. Утім, ненавмисно спотворювала значення слів. Так вона розповіла, що вона "с*ськ*товс*ка". Тобто – родом зі Скадовська.
- На скандальний номер відреагував мер тимчасово окупованого Скадовська. Олександр Яковлєв заявив, що не варто сміятися над містом в окупації. Його активно підтримали мешканці Скадовська та інші українці.
- Реакцію міського голови прокоментував Юрій Великий. Він грав роль закарпатця, який спілкувався з переселенкою. Великий зазначив, що у цей номер вклали виключно позитивний меседж. Усе, аби російськомовні люди мали мотивацію переходити на українську. Допис актора перепостив в інстаграм "95 Квартал".
- Акторка Ірина Гатун, яка виконала роль переселенки, перепросила у тих, кого образив жарт. Водночас вона переконана, що частина негативних коментарів – проплачена.
- На скандал відреагував телеканал "1+1". У пресслужбі заявили, що відео зі скандальним роликом видалять. А повний випуск "Вечірнього Кварталу" перемонтують та випустять без номера. Також там перепросили за жарт та зазначили, що гумористи нікого не хотіли образити.