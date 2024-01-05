Про це 24 Каналу заявила журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що вона прагнула публічної реакції. Вірлич додала, що медійники скаржаться на інші шоу.

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"Прагнула, щоби колеги оприлюднили публічну реакцію на це, порекомендували медіа утримуватись від певних дій. В принципі це і є місією комісії – висловити позицію. Рекомендувати медіа, як діяти в таких ситуаціях", – сказала журналістка.

Також вона направила скаргу до Нацради з питань телебачення та радіомовлення. У документі є посилання на статтю Закону "Про медіа".

Уже з конкретним посиланням на статтю, яку вони порушили. Там, де вони застосовують дискримінацію. Це дійсно ганебний гумор, такого не має бути. Мої колеги вже скаржаться на інші шоу, тому що це – дуже чутлива тема,

– зазначила Євгенія Вірлич.

На думку журналістки, ролик на таку тематику не підштовхує вивчати українську мову, а навпаки – спонукає ненавидіти та зневажливо ставитися до людей, які, втративши все, були змушені переїхати.

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