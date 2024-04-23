Через життя за кордоном: син Потапа прокоментував чутки про погані стосунки з батьком

23 квітня 2024, 23:34
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Джерело:

"Люкс ФМ"

Репер Потап здебільшого перебуває за кордоном, тож у мережі пішли чутки про погіршення його взаємин з сином. Андрій відповів, чи спілкується з батьком.

Продюсер і репер Потап останні два роки часто потрапляє у скандали та дивує своєю діяльністю шанувальників. Попри це, його стосунки з сином не зазнали великих змін. 

До слова "Російськомовна солянка": Потап вкотре пробив дно, виступивши у проросійському клубі в Німеччині

Син Потапа про стосунки з батьком

15-річний Андрій Потапенко з гумором прокоментував чутки про погані стосунки з зірковим батьком. Він запевнив, що у них хороші взаємини. Інколи син приїздить до Потапа. 

Ви знаєте, у нас погіршилися стосунки, тому що в мене є волосся, а в нього немає. Ви знаєте, і він дивиться на моє волосся і думає: "Боже, який...". От тільки в цьому погіршилося. У всьому іншому – ні. У нас із ним гарні стосунки. Звісно, ми у контакті. Я до нього приїжджаю,
– сказав зірковий син. 

Ірина Горова також прокоментувала стосунки свого сина з його батьком. Вона підкреслила, що попри усі скандали Потап та Андрій мають спілкуватися.

"Для нас важливо, попри те, що кажуть, щоб у сина був батько і вони спілкувалися. Тому що йому потрібен досвід, поспілкуватися на всі чоловічі теми. Він дуже класний батько і ніщо не може вплинути на їхні стосунки", – вважає бізнесвумен.

Де зараз Потап

  • З Нового року Потап перебуває за кордоном. Спершу він поїхав у Колумбію начебто для того, щоб співпрацювати з іноземними артистами та продюсерами. Разом з ним перебувала там і Настя Каменських.
  • На початку квітня у мережі анонсували виступ Потапа – вечірка в одному з клубів Берліна (де часто виступають росіяни) мала назву russian retro. Згодом репер виправив афішу та перепросив за це формулювання. Утім, вже на виступі він виконував російські хіти гуртів "Время и Стекло", "Потапа і Насті".
  • Зараз Потап активно підтримує майбутній реліз Насті Каменських Moloko на тлі анонсу. Він видався багатьом українцям вульгарним і недоречним.

Автор: Марія Касій