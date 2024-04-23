Через життя за кордоном: син Потапа прокоментував чутки про погані стосунки з батьком
Джерело:"Люкс ФМ"
Репер Потап здебільшого перебуває за кордоном, тож у мережі пішли чутки про погіршення його взаємин з сином. Андрій відповів, чи спілкується з батьком.
Продюсер і репер Потап останні два роки часто потрапляє у скандали та дивує своєю діяльністю шанувальників. Попри це, його стосунки з сином не зазнали великих змін.
До слова "Російськомовна солянка": Потап вкотре пробив дно, виступивши у проросійському клубі в Німеччині
Син Потапа про стосунки з батьком
15-річний Андрій Потапенко з гумором прокоментував чутки про погані стосунки з зірковим батьком. Він запевнив, що у них хороші взаємини. Інколи син приїздить до Потапа.
Ви знаєте, у нас погіршилися стосунки, тому що в мене є волосся, а в нього немає. Ви знаєте, і він дивиться на моє волосся і думає: "Боже, який...". От тільки в цьому погіршилося. У всьому іншому – ні. У нас із ним гарні стосунки. Звісно, ми у контакті. Я до нього приїжджаю,
– сказав зірковий син.
Ірина Горова також прокоментувала стосунки свого сина з його батьком. Вона підкреслила, що попри усі скандали Потап та Андрій мають спілкуватися.
"Для нас важливо, попри те, що кажуть, щоб у сина був батько і вони спілкувалися. Тому що йому потрібен досвід, поспілкуватися на всі чоловічі теми. Він дуже класний батько і ніщо не може вплинути на їхні стосунки", – вважає бізнесвумен.
Де зараз Потап
- З Нового року Потап перебуває за кордоном. Спершу він поїхав у Колумбію начебто для того, щоб співпрацювати з іноземними артистами та продюсерами. Разом з ним перебувала там і Настя Каменських.
- На початку квітня у мережі анонсували виступ Потапа – вечірка в одному з клубів Берліна (де часто виступають росіяни) мала назву russian retro. Згодом репер виправив афішу та перепросив за це формулювання. Утім, вже на виступі він виконував російські хіти гуртів "Время и Стекло", "Потапа і Насті".
- Зараз Потап активно підтримує майбутній реліз Насті Каменських Moloko на тлі анонсу. Він видався багатьом українцям вульгарним і недоречним.