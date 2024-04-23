Продюсер и рэпер Потап последние два года часто попадает в скандалы и удивляет своей деятельностью поклонников. Несмотря на это, его отношения с сыном не претерпели больших изменений.
К слову "Русскоязычная солянка": Потап в очередной раз пробил дно, выступив в пророссийском клубе в Германии
Сын Потапа об отношениях с отцом
15-летний Андрей Потапенко с юмором прокомментировал слухи о плохих отношениях со звездным отцом. Он заверил, что у них хорошие взаимоотношения. Иногда сын приезжает к Потапу.
Вы знаете, у нас ухудшились отношения, потому что у меня есть волосы, а у него нет. Вы знаете, и он смотрит на мои волосы и думает: "Боже, какой...". Вот только в этом ухудшилось. Во всем остальном – нет. У нас с ним хорошие отношения. Конечно, мы в контакте. Я к нему приезжаю,
– сказал звездный сын.
Ирина Горовая также прокомментировала отношения своего сына с его отцом. Она подчеркнула, что несмотря на все скандалы Потап и Андрей должны общаться.
"Для нас важно, несмотря на то, что говорят, чтобы у сына был отец и они общались. Потому что ему нужен опыт, пообщаться на все мужские темы. Он очень классный отец и ничто не может повлиять на их отношения", – считает бизнесвумен.
Где сейчас Потап
- С Нового года Потап находится за границей. Сначала он поехал в Колумбию якобы для того, чтобы сотрудничать с иностранными артистами и продюсерами. Вместе с ним находилась там и Настя Каменских.
- В начале апреля в сети анонсировали выступление Потапа – вечеринка в одном из клубов Берлина (где часто выступают россияне) называлась russian retro. Впоследствии рэпер исправил афишу и извинился за эту формулировку. Впрочем, уже на выступлении он исполнял российские хиты групп "Время и Стекло", "Потапа и Насти".
- Сейчас Потап активно поддерживает будущий релиз Насти Каменских Moloko на фоне анонса. Он показался многим украинцам вульгарным и неуместным.