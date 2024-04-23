Продюсер и рэпер Потап последние два года часто попадает в скандалы и удивляет своей деятельностью поклонников. Несмотря на это, его отношения с сыном не претерпели больших изменений.

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Сын Потапа об отношениях с отцом

15-летний Андрей Потапенко с юмором прокомментировал слухи о плохих отношениях со звездным отцом. Он заверил, что у них хорошие взаимоотношения. Иногда сын приезжает к Потапу.

Вы знаете, у нас ухудшились отношения, потому что у меня есть волосы, а у него нет. Вы знаете, и он смотрит на мои волосы и думает: "Боже, какой...". Вот только в этом ухудшилось. Во всем остальном – нет. У нас с ним хорошие отношения. Конечно, мы в контакте. Я к нему приезжаю,

– сказал звездный сын.

Ирина Горовая также прокомментировала отношения своего сына с его отцом. Она подчеркнула, что несмотря на все скандалы Потап и Андрей должны общаться.

"Для нас важно, несмотря на то, что говорят, чтобы у сына был отец и они общались. Потому что ему нужен опыт, пообщаться на все мужские темы. Он очень классный отец и ничто не может повлиять на их отношения", – считает бизнесвумен.

Где сейчас Потап