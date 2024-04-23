Продюсер і репер Потап останні два роки часто потрапляє у скандали та дивує своєю діяльністю шанувальників. Попри це, його стосунки з сином не зазнали великих змін.

До слова "Російськомовна солянка": Потап вкотре пробив дно, виступивши у проросійському клубі в Німеччині

Син Потапа про стосунки з батьком

15-річний Андрій Потапенко з гумором прокоментував чутки про погані стосунки з зірковим батьком. Він запевнив, що у них хороші взаємини. Інколи син приїздить до Потапа.

Ви знаєте, у нас погіршилися стосунки, тому що в мене є волосся, а в нього немає. Ви знаєте, і він дивиться на моє волосся і думає: "Боже, який...". От тільки в цьому погіршилося. У всьому іншому – ні. У нас із ним гарні стосунки. Звісно, ми у контакті. Я до нього приїжджаю,

– сказав зірковий син.

Ірина Горова також прокоментувала стосунки свого сина з його батьком. Вона підкреслила, що попри усі скандали Потап та Андрій мають спілкуватися.

"Для нас важливо, попри те, що кажуть, щоб у сина був батько і вони спілкувалися. Тому що йому потрібен досвід, поспілкуватися на всі чоловічі теми. Він дуже класний батько і ніщо не може вплинути на їхні стосунки", – вважає бізнесвумен.

Де зараз Потап