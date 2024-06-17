Водночас Андрій вкотре зауважив, що не зважає на критику свого батька. За словами юнака, хейт у мережі ніяк не впливає на його стосунки з зірковим татом.
Цікаво Приголомшлива сума: блогерка Юля Верба розсекретила, скільки тисяч доларів заробляє щомісяця
15-річний син Потапа поділився, що витрачає приблизно 10 тисяч гривень щомісяця. Більшість грошей йде на закупівлю одягу, особливо, якщо хлопець йде на шопінг разом з мамою.
Також Андрій впевнений, що витрати залежать від району проживання в столиці. Так, у центрі Києва, на його думку, людина живе на 150-200 тисяч гривень щомісяця.
Я живу комфортно, до бабусі ходжу. Не дуже багато витрачаю. Я більше витрачаю на одяг й щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць. Може, раз на два,
– підкреслив син Потапа і Горової.
Ба більше, хлопець зазначив, що влітку поїде до свого батька. Зірковий син планує грати з ним у баскетбол.
На мене не впливає негатив у бік батька. Я не звертаю увагу на тих, хто говорить про мого батька лайно,
– додав Андрій Потапенко.
Що відомо про взаємини Потапа з сином
- Мережею ширилися чутки про погіршення стосунків Потапа з його сином Андрієм. Користувачі були впевнені, що через хейт репера та його постійне перебування за кордоном хлопець майже не спілкується з батьком. Однак, 15-річний юнак висловився про плітки. Він зазначив, що у них з татом хороші взаємини.
- Ірина Горова, матір Андрія, теж підтримує думку, що синові варто бачитися і спілкуватися з Потапом. Продюсерка зауважила, що хлопець постійно листується та телефонує батькові. Ба більше, зіркові син і тато можуть грати разом у баскетбол.