Водночас Андрій вкотре зауважив, що не зважає на критику свого батька. За словами юнака, хейт у мережі ніяк не впливає на його стосунки з зірковим татом.

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15-річний син Потапа поділився, що витрачає приблизно 10 тисяч гривень щомісяця. Більшість грошей йде на закупівлю одягу, особливо, якщо хлопець йде на шопінг разом з мамою.

Також Андрій впевнений, що витрати залежать від району проживання в столиці. Так, у центрі Києва, на його думку, людина живе на 150-200 тисяч гривень щомісяця.

Я живу комфортно, до бабусі ходжу. Не дуже багато витрачаю. Я більше витрачаю на одяг й щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць. Може, раз на два,

– підкреслив син Потапа і Горової.

Ба більше, хлопець зазначив, що влітку поїде до свого батька. Зірковий син планує грати з ним у баскетбол.

На мене не впливає негатив у бік батька. Я не звертаю увагу на тих, хто говорить про мого батька лайно,

– додав Андрій Потапенко.

Що відомо про взаємини Потапа з сином