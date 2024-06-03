15-річний син Потапа погодився з думкою про те, що він живе у непростий час. Андрій поділився, що залишатися спокійним у складні періоди його навчив батько.

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За словами Андрія Потапенка, його тато не зважає на критику. Тому й він намагається робити так само.

Щоб бути спокійним, коли на тебе хтось говорить щось погане, потрібно не зважати на це і говорити: "Нехай говорять". Мені допомагає це робити мій батько. Всі знають, як його не люблять в Україні, але я до нього приїжджаю,

– розповів син продюсера.

Андрій поділився, що він любить проводити час з батьком. Він приїздить до нього закордон.

"Коли ми разом з ним, то він веселий, тому що він не дивиться на тих, хто говорить про нього якесь лайно. Я побажаю це всім: не дивитися на тих, хто говорить про тебе лайно", – висловився зірковий син.

Взаємини Потапа з сином

15-річний Андрій Потапенко з гумором коментував чутки про погані стосунки з зірковим батьком. Він запевнив, що у них хороші взаємини.

Матір Андрія – Ірина Горова – теж говорила про те, що Андрію й Олексію варто бачитися попри всі скандали. Бізнесвумен розповідала, що вони постійно листуються та телефонують один одному. А коли проводять час разом, то грають у баскетбол.