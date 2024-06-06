Нещодавно інфлюенсерка повідомила радісну новину. Дівчина перебуває на шостому місяці вагітності.

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Юлія зазначила, що заробляє через діяльність у соцмережах. Блогерка веде їх протягом семи років і за цей час встигла збагатитися.

Верба запевнила, що отримує щомісяця різну суму. Загалом дохід інфлюенсерки складає від 45 тисяч доларів (1 800 000 гривень) і більше. Для того, щоб заробити такі гроші їй треба записувати дві реклами щодня.

Можемо порахувати грубо. Якщо дві реклами на день – це на місяць я заробляю 45 тисяч доларів,

– поділилася Верба.

Юлія Верба про свій заробіток: дивіться відео онлайн

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Дівчина поділилася, що вкладає кошти у нерухомість. Так, у 21-річному віці Юлія вже має три трьохкімнатні квартири. Вартість апартаментів сумарно становить 370 тисяч доларів (14 837 000 гривень). До того ж блогерка може похизуватися двома автівками, придбаними за 250 тисяч доларів (10 025 000 гривень).

Також інфлюенсерка тримає кошти на криптовалютному рахунку. Таким чином, вона матиме можливість розраховуватися за кордоном.

Верба зізналася, що найдорожчими речами в її колекції є – каблучка від бренду Bvlgari, сумка Hermes і годинник Rolex.

Інфлюенсерка підкреслила, що ціна аксесуарів приблизно складає 65 тисяч доларів (2 606 500 гривень).