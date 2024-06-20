Влаштували баскетбольний батл: Потап показав, як проводить час із сином-підлітком
20 червня 2024, 19:00Читать новость на русском
Джерело:Потап
Репер Потап показався зі своїм 15-річним сином. Андрій на канікули приїхав погостювати до батька.
Зараз Олексій мешкає за кордоном. Зокрема, нещодавно продюсер ділився, що перебуває у Болгарії, де збирається знімати нові відео та розробляти майбутні проєкти. Тепер він показав, як проводить час з сином-підлітком.
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Потап разом з Андрієм зіграли у баскетбол. Відео їхньої гри репер опублікував у соцмережах. На кадрах видно, що юнак промахнувся під час кидка, тоді як його тато успішно забив гол.
Що відомо про сина Потапа
- Андрій – син відомого українського репера, який народився у шлюбі з його колишньою дружиною Іриною Горовою. Хлопець є молодшим братом своєї зведеної сестри Наталії.
- Зауважимо, що нещодавно дівчина вийшла заміж і поділилася фото з весілля.
- Цьогоріч Андрій успішно завершив 9 класі в однієї з київських шкіл. Юнак захоплюється активним способом життя та професійно займається баскетболом. Також йому подобається регбі.
- Хлопець нещодавно розповідав, що щомісячно витрачає близько 10 тисяч гривень, переважно на оновлення свого гардероба.
- За словами Горової, Потап є турботливим батьком. Попри зайнятий графік, виконавець приділяє достатньо часу Андрію. Так, батько й син регулярно підтримують зв'язок, обмінюючись повідомленнями та телефонними дзвінками.