Водночас продюсер поділився, що планує в цій країні зняти кілька кліпів. Ба більше, артист показав нові кадри з його роботи.

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Де зараз Потап

Репер опублікував світлину, на якій стоїть на знімальному майданчику. Потап зазначив, що наразі перебуває у місті Софія, що в Болгарії. Там він планує створити кілька відеоробіт і зайнятися розробкою ще трьох.

Болгарія стрімко розвивається у секторі виробництва музичного контенту, ТБ та кінопродукції. У Софії та навколишніх районах розташовані цілі міста-павільйони, де знімають як Голлівуд, так і Талівуд, і K-Pop,

– зізнався артист.

До того ж Потап розповів про красу міста, де наразі працює над кліпами. Водночас співак зазначив, що команда з усього світу займатиметься над створенням контенту для "західного ринку".

Якби я підписав, що я в Міннесоті, ви б повірили, так реалістично виглядає кіномісто. Воно побудоване в передмісті столиці Болгарії, Софії. Чудові режисери та оператори, продюсери та гримери з різних країн разом із українськими професіоналами створюють унікальний продукт для ринків Америки та Латинської Америки,

– поділився продюсер.

Куди Потап їздить останнім часом