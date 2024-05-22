Водночас продюсер поділився, що планує в цій країні зняти кілька кліпів. Ба більше, артист показав нові кадри з його роботи.
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Де зараз Потап
Репер опублікував світлину, на якій стоїть на знімальному майданчику. Потап зазначив, що наразі перебуває у місті Софія, що в Болгарії. Там він планує створити кілька відеоробіт і зайнятися розробкою ще трьох.
Болгарія стрімко розвивається у секторі виробництва музичного контенту, ТБ та кінопродукції. У Софії та навколишніх районах розташовані цілі міста-павільйони, де знімають як Голлівуд, так і Талівуд, і K-Pop,
– зізнався артист.
До того ж Потап розповів про красу міста, де наразі працює над кліпами. Водночас співак зазначив, що команда з усього світу займатиметься над створенням контенту для "західного ринку".
Якби я підписав, що я в Міннесоті, ви б повірили, так реалістично виглядає кіномісто. Воно побудоване в передмісті столиці Болгарії, Софії. Чудові режисери та оператори, продюсери та гримери з різних країн разом із українськими професіоналами створюють унікальний продукт для ринків Америки та Латинської Америки,
– поділився продюсер.
Куди Потап їздить останнім часом
- Взимку 2024 року він поїхав у Колумбію, оскільки хотів співпрацювати з іноземними артистами і продюсерами. Водночас з ним перебувала і Настя Каменських.
- У квітні цього року мережею поширилася інформація про виступ Потапа в проросійському клубі Берліна. Захід мав назву russian retro. Втім, продюсер виправив афішу та перепросив за це формулювання.
- Однак, Потап таки виступив на цій події, де виконав російськомовні хіти гуртів "Время и Стекло", "Потапа і Насті".
- Нещодавно репер був у Парижі та Мадриді, де теж займався музикою. Втім, наразі він перебуває у столиці Болгарії, Софії. Там він зніматиме два кліпи та працюватиме над розробкою ще трьох відеоробіт.