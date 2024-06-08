Сергій Жадан днями повідомив, що мобілізувався, – а разом із ним ще двоє учасників гурту. Серед них вокаліст і гітарист колективу Євген Турчинов.

До слова Вже давно збиралися, – Сергій Жадан розповів, чому вирішив мобілізуватися до Нацгвардії

Український музикант Євген Турчинов розповів, що поповнив Сили Оборони, на особистій сторінці. Він опублікував фото з військового вишколу, який зараз проходить. Вокаліст показався у формі та зі зброєю в руках.

Вступив до лав 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Проходжу навчання,

– розповів Євген Турчинов.



Євген Турчинов / Фото з інстаграму Євгена Турчинова

Сергій Жадан мобілізувався