Приєднається до Нацгвардії: Сергій Жадан вирішив мобілізуватися
Письменник Сергій Жадан активно допомагає ЗСУ, а тепер має намір стати до лав війська. Він може долучитися до бригади Національної гвардії України "Хартія".
У сюжеті, що показали в ефірі телемарафону, мовиться про візит письменника на Луганщину. Він привіз допомогу підшефній бригаді НГУ "Хартія".
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Сергій Жадан поповнить лави Нацгвардії
У коментарі журналістці Сергій Жадан поділився думками з приводу нинішнього статусу громадян країни.
"Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів – є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Бо наше військо є доволі точним зліпком українського суспільства", – сказав Жадан.
Журналістка Марія Малевська повідомила, що за кадром Сергій Жадан зізнався, що теж долучиться до війська. Однак прямої мови письменника щодо цього немає.
Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені: невдовзі в бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська,
– сказала журналістка.
Сергій Жадан і Валерій Залужний / Фото з інстаграму Сергія Жадана
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