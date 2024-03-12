Колишній лідер київського рок-гурту "ТОЛ" та вокаліст проєкту "Прозак" Василь Переверзєв потрапив у легендарну бригаду з п'ятої спроби. Про це він розповів на своїй сторінці.

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Рок-музикант став "азовцем"

Василь Переверзєв показав фото у військовій формі та на тлі прапора "Азову". Рок-музикант закликав й інших долучатися до Сил Оборони.

П'ята спроба потрапити до лав Збройних Сил, нарешті, вдала! Не чекаючи вручення лотерейного квитка від ТЦК, скористався нагодою приєднатись до славнозвісної 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України. Для мене велика честь бути частиною цього підрозділу. Долучайтесь і ви. Раджу,

– написав Переверзєв.



Василь Переверзєв / Фото з інстаграму музиканта

Хто такий Василь Переверзєв