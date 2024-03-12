Колишній лідер київського рок-гурту "ТОЛ" та вокаліст проєкту "Прозак" Василь Переверзєв потрапив у легендарну бригаду з п'ятої спроби. Про це він розповів на своїй сторінці.
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Рок-музикант став "азовцем"
Василь Переверзєв показав фото у військовій формі та на тлі прапора "Азову". Рок-музикант закликав й інших долучатися до Сил Оборони.
П'ята спроба потрапити до лав Збройних Сил, нарешті, вдала! Не чекаючи вручення лотерейного квитка від ТЦК, скористався нагодою приєднатись до славнозвісної 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України. Для мене велика честь бути частиною цього підрозділу. Долучайтесь і ви. Раджу,
– написав Переверзєв.
Василь Переверзєв / Фото з інстаграму музиканта
Хто такий Василь Переверзєв
- Василь "Прозоров" Переверзєв родом з Кривого Рогу. Він був ударником в інших музичних колективах, а згодом створив гурт "ТОЛ". У 2013 році група припинила існування. Натомість з'явився гурт мотиваційного року "Прозак" – його Василь заснував у вересні 2023.
- З початку повномасштабного вторгнення Василь Переверзєв активно допомагав армії, волонтерив. Згодом він долучився до "Культурного десанту" та їздив з концертами, підтримуючи українських військових.