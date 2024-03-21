Зокрема, він поділився, чи справді виконавець рив окопи та жив у казармі. Крім того, військовий зізнався, чи мав Віталій привілеї від командування через свій зірковий статус.
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Що експобратим Козловського сказав про службу з артистом
Чоловік з позивним "Юнг" опублікував спільне фото з Віталієм, похваливши співака за його відданість армії. Він наголосив, що артист "пліч-о-пліч розділяв усі складнощі й незручності служби в піхотному батальйоні зі звичайними солдатами".
На полігоні Віталій, бувши рядовим солдатом піхоти, з усіма рив окопи, холостився, відпрацьовував маневри. На загальних спартанських умовах жив у казармі, ходив у наряди, виконував накази командирів. Виїжджав на позиції у складі артилерійського дивізіону, де і пройшов свою першу бойову посвяту. Усе по-чесному, з потом і брудом, не для красивої картинки,
– поділився військовий психолог.
Захисник підкреслив, що керівництво підрозділу не робило жодних "поблажок" виконавцю.
Віталій вже прокоментував допис побратима: "Дякую тобі за твою роботу, за служіння нашому народові".
Що відомо про службу Козловського у війську
- Співака мобілізували до лав ЗСУ влітку 2023 року. Після цього він пройшов військовий вишкіл та приєднався до наступальної бригади "Рубіж".
- Згодом Віталій присягнув на вірність Україні та став артилеристом у складі бригади.
- У листопаді його перевели до військової частини в Києві.
- Тепер він вступив до Національного президентського оркестру Міністерства оборони України, де служить рядовим солдатом.