Зокрема, він поділився, чи справді виконавець рив окопи та жив у казармі. Крім того, військовий зізнався, чи мав Віталій привілеї від командування через свій зірковий статус.

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Що експобратим Козловського сказав про службу з артистом

Чоловік з позивним "Юнг" опублікував спільне фото з Віталієм, похваливши співака за його відданість армії. Він наголосив, що артист "пліч-о-пліч розділяв усі складнощі й незручності служби в піхотному батальйоні зі звичайними солдатами".

На полігоні Віталій, бувши рядовим солдатом піхоти, з усіма рив окопи, холостився, відпрацьовував маневри. На загальних спартанських умовах жив у казармі, ходив у наряди, виконував накази командирів. Виїжджав на позиції у складі артилерійського дивізіону, де і пройшов свою першу бойову посвяту. Усе по-чесному, з потом і брудом, не для красивої картинки,

– поділився військовий психолог.

Захисник підкреслив, що керівництво підрозділу не робило жодних "поблажок" виконавцю.

Віталій вже прокоментував допис побратима: "Дякую тобі за твою роботу, за служіння нашому народові".

Що відомо про службу Козловського у війську