У сюжеті, що показали в ефірі телемарафону, мовиться про візит письменника на Луганщину. Він привіз допомогу підшефній бригаді НГУ "Хартія".

До слова Сергій Жадан показав архівне фото часів своєї молодості: "Такий хлопчисько"

Сергій Жадан поповнить лави Нацгвардії

У коментарі журналістці Сергій Жадан поділився думками з приводу нинішнього статусу громадян країни.

"Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів – є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Бо наше військо є доволі точним зліпком українського суспільства", – сказав Жадан.

Журналістка Марія Малевська повідомила, що за кадром Сергій Жадан зізнався, що теж долучиться до війська. Однак прямої мови письменника щодо цього немає.

Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені: невдовзі в бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська,

– сказала журналістка.



Сергій Жадан і Валерій Залужний / Фото з інстаграму Сергія Жадана

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