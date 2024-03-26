В сюжете, что показали в эфире телемарафона, говорится о визите писателя на Луганщину. Он привез помощь подшефной бригаде НГУ "Хартия".
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Сергей Жадан пополнит ряды Нацгвардии
В комментарии журналистке Сергей Жадан поделился мыслями по поводу нынешнего статуса граждан страны.
"Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов – есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех уравнивает. Потому что наше войско является довольно точным слепком украинского общества", – сказал Жадан.
Журналистка Мария Малевская сообщила, что за кадром Сергей Жадан признался, что тоже присоединится к армии. Однако прямой речи писателя по этому поводу нет.
Стоя здесь, в Серебрянских лесах, писатель признается мне: вскоре в бригаде будет еще одно пополнение. Жадан и один из его музыкантов также идут в ряды войска,
– сказала журналистка.
Сергей Жадан и Валерий Залужный / Фото из инстаграма Сергея Жадана
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